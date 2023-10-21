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Квартиры в Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
Продам 1 комнатную квартиру в новом доме. Дом сдан! Чистовая отделка, ламинат, кафель, х…
€33,905

Параметры недвижимости в Scheglovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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