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Дома в Sarleyskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Sarleyskiy selsovet, Россия
Дом
Sarleyskiy selsovet, Россия
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
€ 46,951

Параметры недвижимости в Sarleyskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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