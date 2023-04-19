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Купить недвижимость в Саратовский район, Россия

Усть-Курдюмское сельское поселение
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2 объекта найдено
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
100 м² 1 Этаж
Цена по запросу
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Дом на эта…
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
4 221 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х этажный кирпичный  коттедж в селе Усть-Курдюм, общей площадью 422,1 кв.м на зе…

Параметры недвижимости в Саратовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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