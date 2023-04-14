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Купить коттедж в Саратов, Россия

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1 объект найдено
Коттеджв Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
600 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Продается кирпичный коттедж площадью 600 кв.м. на ул. Столыпина /3-й Столыпинский проезд, с-…

Параметры недвижимости в Саратов, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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