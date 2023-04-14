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Купить коттедж в Саратовская область, Россия

Усть-Курдюмское сельское поселение
2
Красноярское сельское поселение
1
Саратов
1
Энгельс
1
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
100 м² 1 Этаж
Цена по запросу
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Дом на эта…
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
4 221 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х этажный кирпичный  коттедж в селе Усть-Курдюм, общей площадью 422,1 кв.м на зе…
Коттеджв Энгельс, Россия
Коттедж
Энгельс, Россия
260 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-уровневый коттедж 240 кв.м. расположенный в экологически чистом районе города Эн…
Коттеджв Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
600 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Продается кирпичный коттедж площадью 600 кв.м. на ул. Столыпина /3-й Столыпинский проезд, с-…
Коттеджв Generalskoe, Россия
Коттедж
Generalskoe, Россия
745 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается коттедж в старинном живописном селе Генеральское (19 км. от  г. Энгельса и 25 км…

Параметры недвижимости в Саратовская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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