Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Дальневосточный федеральный округ

Жильё с бассейном в Сахалинская область, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Центральный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Центральный административный округ, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 463,313
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/15 Этаж
€ 198,801
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 64,6 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1 Количество комнат 35 м² Количество этажей 17
€ 39,823
Продается квартира в ЖК «Озерки», позиция 18. Выполняется внутренняя отделка. Благоустройств…
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 6/12 Этаж
€ 125,352
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,7 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат 1/2 Этаж
€ 26,551
Продам однокомнатную квартиру в Московском районе Калининграда рядом с заливом в ПГТ Прибреж…
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 3/16 Этаж
€ 161,582
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 64,4 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/16 Этаж
€ 101,302
Продаётся квартира-студия, площадью 23,1 кв. м на 5-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 6/10 Этаж
€ 141,792
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 60,9 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
2 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 69,126
Продам 2-комнатные апартаменты в Светлогорске. Площадь: 65.5 кв.м. Комнаты на разные стороны…
Квартира 3 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 9/12 Этаж
€ 188,576
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 74,2 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 16/16 Этаж
€ 138,261
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 41,8 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 4 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
Коммунарка, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 5/16 Этаж
€ 235,797
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 94,1 кв. м на 5-м этаже дома бизнес-клас…

Параметры недвижимости в Сахалинская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти