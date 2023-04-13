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Купить квартира-студия в Санкт-Петербурге, Россия

Пушкин
86
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138 объектов найдено
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,816
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,144
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,114
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,165
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,060
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 73,021
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,060
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,194
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,733
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 71,384
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,677
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,544
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 78,100
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 67,473
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,246
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,068
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,068
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,739
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,127
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,127
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,127
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,810
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,127
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,127
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 68,869
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,631
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 3,060
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 3,010
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 68,658
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 68,658
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…

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