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Купить квартиру в Ryabovskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Ryabovo, Россия
Квартира 4 комнаты
Ryabovo, Россия
4 Количество комнат 84 м² 3/3 Этаж
€ 43,441
Лучшее предложение просторной четырехкомнатной квартиры 84,4 м2 по цене /качеству/ потенциа…

Параметры недвижимости в Ryabovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
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с бассейном
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