Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Ломоносовский район
  5. Russko-Vysockoe selskoe poselenie
  6. Квартиры

Квартиры в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Русско-Высоцкое, Россия
Квартира 4 комнаты
Русско-Высоцкое, Россия
4 Количество комнат 79 м² 3/5 Этаж
€ 68,598
ПРОДАМ комфортную, очень ухоженную 4-х комнатную квартиру в селе Русско-Высоцкое, д.16 Ломо…

Параметры недвижимости в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти