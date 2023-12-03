Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Rozhdestvenskoe selskoe poselenie
  5. Дома

Дома в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Приобретайте, дом с участком ЛПХ: • В деревне Меньково, ул. Огородная; • Рядом, в 4 км,…
€31,718
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти