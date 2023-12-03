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Дома в Roykinskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-этажный дом 151,8 кв.м. в Ройке на участке 12 соток.      Есть все необходимое д…
€122,843
в месяц
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Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается дом в районе д. Ройка СНТ "Зоровье" в близи города.   Дом в отличном состоянии, пл…
€59,307
в месяц
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Параметры недвижимости в Roykinskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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