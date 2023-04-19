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Купить квартиру в Roykinskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартирав Roykinskiy selsovet, Россия
Квартира
Roykinskiy selsovet, Россия
28 м² 3/3 Этаж
€ 25,608
В свободной продаже ! 1 комнатная квартира в   3-этажный кирпичном доме 1973 года постройки.…

Параметры недвижимости в Roykinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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