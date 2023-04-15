Купить дом в Ростовская область, Россия

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37 объектов найдено
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Дом
Ростов-на-Дону, Россия
200 м²
Количество этажей 2
€ 117,153
Продаю добротный жилой дом с шикарным ремонтом и полностью мебелирован. Дом с удачной продум…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
69 м²
Количество этажей 1
€ 53,326
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика с гарантией качества. В доме три…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
93 м²
Количество этажей 2
€ 66,657
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика. В доме 4 комнаты, кухня- столов…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
65 м²
Количество этажей 1
€ 66,141
Жилой дом 65кв.м., 2018 года постройки, в доме две спальни, кухня, с/уз. раздельный, с части…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 109,685
Продается двух этажный дом площадью 150м2. Перекрытия меж этажей плиты. Фундамент глубиной 2…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
300 м²
Количество этажей 2
€ 81,568
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
107 м²
Количество этажей 1
€ 63,556
Продается одноэтажный дом 107м2 на четырех сотках земли пот чистовую отделку. Полностью кирп…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
110 м²
Количество этажей 1
€ 39,539
Продается одноэтажный трех комнатный дом с раздельным санузлом. Просторная кухня гостиная пл…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
120 м²
Количество этажей 1
€ 114,225
Продаю жилой дом. В доме свежий, дорогой ремонт, 4 комнаты,2с/у., кухня с выходом на террасу…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
310 м²
Количество этажей 2
€ 83,179
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
92 м²
Количество этажей 2
€ 54,807
Дом построен в два этажа на 3 сотках земли. Планировка первого этажа холл, санузел, гардероб…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
100 м²
Количество этажей 1
€ 69,324
Новый дом под чистовую отделку 100м2 три изолированных комнаты с кухней 30м2 на участке 6.2 …
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
70 м²
Количество этажей 1
€ 61,917
Продается жилой дом с отличным ремонтом и хорошей планировкой. В доме большая кухня-студия 3…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
55 м²
Количество этажей 1
€ 86,401
Добротный крепкий дом с хорошим дорогим ремонтом,имеется погреб,остается встроенная кухня и …
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 135,459
В доме 4 комнаты, 3 санузла, гардеробная, гостиная, кухня, топочная. В доме сделан качествен…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
120 м²
Количество этажей 2
€ 54,807
Дом, 4 комнаты, 2 санузла, кухня, гостиная, все коммуникации в доме. Дом располагается в СНТ…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
72 м²
Количество этажей 2
€ 39,539
В продаже кирпичный двух этажный дом с тремя комнатами и всеми удобствами в доме. Толщена ст…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
77 м²
Количество этажей 1
€ 48,141
Продажа нового кирпичного дома под чистовую отделку с всеми коммуникациями заведенными в дом…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
160 м²
Количество этажей 2
€ 112,760
Дом в два этажа построен 2018 г полностью из кирпича толщиной стен в 1.5 кирпича. Облицован …
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
73 м²
Количество этажей 1
€ 66,657
2014г постройки кирпичный дом в один этаж, на двух сотках земли. Три раздельные комнаты,про…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
200 м²
Количество этажей 3
€ 81,470
Кирпичный трех этажный дом 2015 г. На первом этаже кухня-гостиная, зал, санузел. Второй этаж…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
90 м²
Количество этажей 2
€ 56,288
Кирпичный в два кирпича двух этажный жилой дом 2002 года постройки,железобетонное перекрытия…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
80 м²
Количество этажей 1
€ 55,548
Новый одноэтажный дом 2020 года постройки под чистовую отделку. В доме три комнаты, кухня…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
80 м²
Количество этажей 2
€ 62,214
Срочная продажа Двух этажный дом по цене 1-этажного,ухоженный с ремонтом в востребованном ме…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
110 м²
Количество этажей 1
€ 72,608
В продаже отличный дом из кирпича от проверенного застройщика с улучшенной планировкой, под …
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
255 м²
Количество этажей 3
€ 79,100
В продаже жилой дом. 1-эт.: большая кухня-столовая, спальня, с/уз. 2-й.: две спальни, больша…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
200 м²
Количество этажей 2
€ 106,652
В продаже дом исключительно из чистого кирпича построен по всем гостам. В доме два этажа+по…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
240 м²
Количество этажей 3
€ 108,618
В продаже дом,три этажа: 1-й эт.: большой холл, кухня, комната отдыха,с/уз. 2-й эт.: три про…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
80 м²
Количество этажей 1
€ 54,067
Новый дом под чистовую отделку, в обжитом районе. Срочная продажа. В доме три комнаты, кухня…
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
190 м²
Количество этажей 2
€ 115,391
Отличный ухоженный дом с хорошим ремонтом. Строили для себя, более пяти лет в собственности.…
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