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7 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
3 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 46,861
Продаю 3х комнатную квартиру с отличным ремонтом, в востребованном районе. Заменена вся эл…
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат
53 м²
4/9 Этаж
€ 45,104
Срочно. Идём на снижение цены т.к. встречная сделка на покупку. В продаже 2-х комнатная квар…
Квартира 1 комната
Ростов-на-Дону, Россия
1 Количество комнат
36 м²
8/10 Этаж
€ 36,291
В кирпичном доме, с хорошим ремонтом. В квартире при продаже остается встроенный шкаф куп…
Квартира 1 комната
Ростов-на-Дону, Россия
1 Количество комнат
30 м²
9/9 Этаж
€ 21,478
Срочная продажа однокомнатной квартиры гостиничного типа, с ремонтом. Частично остается мебе…
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат
52 м²
2/10 Этаж
€ 56,380
Заходи и живи. Отличная, ухоженная квартира. Очень редкая планировка, с хорошим дорогим рем…
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат
46 м²
1/2 Этаж
€ 35,146
Продается квартира в отличном доме 2010г,потолки 3,3м,большая лоджия,закрытая территория кир…
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат
42 м²
9/10 Этаж
€ 31,107
Вся мебель остается, нормальное состояние квартиры, м/пл окна. кухня-гостиная, спальня, балк…
Параметры недвижимости в Ростовская область, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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