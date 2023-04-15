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Купить квартиру в Ростовская область, Россия

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7 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 3 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
3 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 46,861
Продаю 3х комнатную квартиру с отличным ремонтом, в востребованном районе. Заменена вся эл…
Квартира 2 комнатыв Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат 53 м² 4/9 Этаж
€ 45,104
Срочно. Идём на снижение цены т.к. встречная сделка на покупку. В продаже 2-х комнатная квар…
Квартира 1 комнатав Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 1 комната
Ростов-на-Дону, Россия
1 Количество комнат 36 м² 8/10 Этаж
€ 36,291
В кирпичном доме, с хорошим ремонтом. В квартире при продаже остается встроенный шкаф куп…
Квартира 1 комнатав Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 1 комната
Ростов-на-Дону, Россия
1 Количество комнат 30 м² 9/9 Этаж
€ 21,478
Срочная продажа однокомнатной квартиры гостиничного типа, с ремонтом. Частично остается мебе…
Квартира 2 комнатыв Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат 52 м² 2/10 Этаж
€ 56,380
Заходи и живи. Отличная, ухоженная квартира. Очень редкая планировка, с хорошим дорогим рем…
Квартира 2 комнатыв Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат 46 м² 1/2 Этаж
€ 35,146
Продается квартира в отличном доме 2010г,потолки 3,3м,большая лоджия,закрытая территория кир…
Квартира 2 комнатыв Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
2 Количество комнат 42 м² 9/10 Этаж
€ 31,107
Вся мебель остается, нормальное состояние квартиры, м/пл окна. кухня-гостиная, спальня, балк…

Параметры недвижимости в Ростовская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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