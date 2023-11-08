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Жильё в Россошанский район, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Россошь, Россия
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Россошь, Россия
Комнаты 3
Площадь 270 м²
Этаж 9/16
Квартал воплощает в себе концепцию «город в городе», где жильцы смогут найти всё, что им нуж…
€499,500

Параметры недвижимости в Россошанский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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