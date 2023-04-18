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Купить недвижимость в Рощино, Россия

3 объекта найдено
Домв Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
255 м²
€ 546,685
Арт. 36920806 Уважаемый покупатель! Представляем вам новый двухэтажный ДОМ 255 м2 в окружен…
Домв Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
299 м²
€ 613,626
Арт. 36807187 Уважаемый покупатель! Представляем вам новый двухэтажный ДОМ 299 м2 в окружен…
Домв Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
207 м²
€ 211,980
Арт. 34081168 Предлагается к продаже индивидуальный дом 206,9 м2 с высотой потолков 3,5 мет…
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