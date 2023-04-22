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Дома в Рощинское городское поселение, Россия

Рощино
3
10 объектов найдено
Дом в Рощинское городское поселение, Россия
Дом
Рощинское городское поселение, Россия
83 м²
€ 90,727
Арт. 38039523 Идеальное расположение! Потрясающая экология! Дом создан для уютной жизни, а …
Дом в Овсяное, Россия
Дом
Овсяное, Россия
95 м²
€ 125,026
Арт. 40174887 Загородный новый дом на берегу Нахимовского озера в клубном КП "Адмирал"! …
Дом в Овсяное, Россия
Дом
Овсяное, Россия
95 м²
€ 127,239
Арт. 35463694 Загородный новый дом на берегу Нахимовского озера в клубном КП "Адмирал"! …
Дом в Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
255 м²
€ 542,149
Арт. 36920806 Уважаемый покупатель! Представляем вам новый двухэтажный ДОМ 255 м2 в окружен…
Дом в Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
299 м²
€ 608,535
Арт. 36807187 Уважаемый покупатель! Представляем вам новый двухэтажный ДОМ 299 м2 в окружен…
Дом в Ганино, Россия
Дом
Ганино, Россия
218 м²
€ 1,051,106
Арт. 36382517 Уважаемый покупатель, устраивайтесь удобнее, приготовьтесь погрузиться в сказ…
Дом в Овсяное, Россия
Дом
Овсяное, Россия
313 м²
€ 354,057
Арт. 35027874 Предлагаем Вашему вниманию просторный современный двухэтажный дом из самого э…
Дом в Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
207 м²
€ 209,115
Арт. 34081168 Предлагается к продаже индивидуальный дом 206,9 м2 с высотой потолков 3,5 мет…
Дом в Рощинское городское поселение, Россия
Дом
Рощинское городское поселение, Россия
250 м²
€ 354,057
Арт. 33811424 Внимание! Экологически чистый проект! Видовой двухэтажный коттедж 250 кв.м. и…
Дом в Овсяное, Россия
Дом
Овсяное, Россия
252 м²
€ 265,543
Арт. 31534952 Загородный новый дом в 70 м от береговой линии Нахимовского озера в клубном…

Параметры недвижимости в Рощинское городское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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