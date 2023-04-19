Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Ломоносовский район
  5. Ropshinskoe selskoe poselenie
  6. Дома

Купить дом в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 105 м² 1/3 Этаж
€ 75,410
Задумались о покупке уютного, просторного, загородного дома недалеко от города? Обратите …
Домв Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
237 м²
€ 111,044
Арт. 41608575 Каркас дома установлен на железобетонную плиту с огромным запасом прочности. …

Параметры недвижимости в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти