Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Комнаты
Купить комнату возле озера в России
в Калининград
182
в Саратовская область
96
в район Коньково
157
в Красное Село
155
в Пушкин
148
в Саратов
96
в поселение Вороновское
9
в Одинцово
82
в Воронежская область
79
в Северо-Кавказский федеральный округ
54
в Республика Северная Осетия — Алания
54
в Воронеж
75
в Владикавказ
53
в Gatchinskoe gorodskoe poselenie
41
в Гатчина
41
в Калужская область
34
в поселение Десёновское
1
в Обнинск
34
в Сибирский федеральный округ
1
Показать больше
Показать меньше
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
5/18 Этаж
€ 216,519
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 73,7 кв. м на 5-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 371,482
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
51 м²
12/12 Этаж
€ 99,739
Продаётся 2-х комнтаная квартира в кирпичном доме в центре Московского района. Квартира оче…
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
12/15 Этаж
€ 188,062
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 61,8 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
30 м²
€ 105,494
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат
30 м²
3/5 Этаж
€ 97,227
Ваш выбор - самый центр? И чтобы на ровном месте? Тогда обратите внимание на данное предложе…
Квартира 2 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат
66 м²
€ 450,549
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
8/16 Этаж
€ 172,771
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,2 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 спальни
Москва, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
10/21 Этаж
€ 511,404
Квартира 1 комната
Новоподрезково, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 143,658
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
5/9 Этаж
€ 85,456
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
43 м²
24/24 Этаж
€ 106,514
От квартиры Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Собственность более 5-ти лет. Один с…
Параметры недвижимости в России
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты