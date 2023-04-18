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Купить недвижимость в Ромашкинское сельское поселение, Россия

2 объекта найдено
Домв Ромашкинское сельское поселение, Россия
Дом
Ромашкинское сельское поселение, Россия
387 м²
€ 256,607
Арт. 38245843 Выгодное предложение для клиентов, знающих толк в качественном загородном отд…
Домв Ромашкинское сельское поселение, Россия
Дом
Ромашкинское сельское поселение, Россия
651 м²
€ 234,294
Арт. 3359256 Выгодное предложение для клиентов, знающих толк в качественном загородном отды…

Параметры недвижимости в Ромашкинское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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