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Дома в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 130 м²
Арт. 56649723 Уважаемый покупатель, наша компания готова предоставить Вам полностью готовый…
€131,781
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Параметры недвижимости в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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