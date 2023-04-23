Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Всеволожский район
  5. Romanovskoe selskoe poselenie

Жильё в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 26/30 Этаж
€ 151,471
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 57,6 кв. м на 26-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 3/18 Этаж
€ 129,791
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,5 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 6/30 Этаж
€ 101,900
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,3 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат 75 м² 4/6 Этаж
€ 149,368
Прямая продажа! Это одно из интересных предложений просторной двухкомнатной квартиры по це…
Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 90 м² 2/14 Этаж
€ 147,391
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 9/18 Этаж
€ 90,530
Продаётся квартира-студия, площадью 22,6 кв. м на 9-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 3/16 Этаж
€ 129,166
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,1 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-клас…
Дом 2 комнаты в Minulovo, Россия
Дом 2 комнаты
Minulovo, Россия
2 Количество комнат 99 ванных комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 33,193
Продается участок с садовым домом 30 кв.м (реально больше) в СНТ «Лесное» в 45 минутах езды…
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат 37 м² 4/7 Этаж
€ 110,643
Квартира в Сочи Район с развитой инфраструктурой. Отсюда Вы легко доберетесь до любой точк…
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 75 м²
€ 453,550
ROTTERDAM – это жилой комплекс бизнес-класса, в котором находят отражение все основные жизне…
Квартира 3 комнаты в район Коньково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коньково, Россия
3 Количество комнат 111 м²
€ 619,690
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 11/12 Этаж
€ 80,659
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,0 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-кл…

Параметры недвижимости в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти