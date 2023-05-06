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Дома с видом на горы в городской округ Сочи, Россия

Сочи
158
Красная Поляна
3
4 объекта найдено
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 96 м²
€ 108,901
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 297 м²
€ 1,432,902
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 340 м²
€ 1,547,534
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 77 м²
€ 120,364

Параметры недвижимости в городской округ Сочи, Россия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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