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Дома в городской округ Сочи, Россия

Сочи
158
Красная Поляна
3
244 объекта найдено
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 62 м²
€ 144,437
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 100 м²
€ 183,411
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 153 м²
€ 424,139
Дом в Высокое, Россия
Дом
Высокое, Россия
Площадь 300 м²
€ 401,213
Дом в Васильевка, Россия
Дом
Васильевка, Россия
Площадь 165 м²
€ 309,507
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 200 м²
€ 544,503
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 365 м²
€ 4,012,126
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 557 м²
€ 1,031,689
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 189 м²
€ 309,507
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 600 м²
€ 1,146,322
Коттедж в Высокое, Россия
Коттедж
Высокое, Россия
Площадь 180 м²
€ 401,213
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 150 м²
€ 424,139
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 165 м²
€ 147,875
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 129 м²
€ 361,664
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 273 м²
€ 378,286
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 200 м²
€ 429,871
Дом в Весёлое, Россия
Дом
Весёлое, Россия
Площадь 155 м²
€ 234,996
Дом в Орёл-Изумруд, Россия
Дом
Орёл-Изумруд, Россия
Площадь 170 м²
€ 802,425
Коттедж в Верхневесёлое, Россия
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
Площадь 137 м²
€ 275,117
Дом в Прогресс, Россия
Дом
Прогресс, Россия
Площадь 113 м²
€ 158,192
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 170 м²
€ 252,191
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 210 м²
€ 401,213
Дом в Орёл-Изумруд, Россия
Дом
Орёл-Изумруд, Россия
Площадь 310 м²
€ 458,529
Коттедж в Нижняя Шиловка, Россия
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
Площадь 147 м²
€ 303,775
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 176 м²
€ 160,485
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 357 м²
€ 1,178,256
Дом в Верхнеармянское Лоо, Россия
Дом
Верхнеармянское Лоо, Россия
Площадь 650 м²
€ 286,580
Дом 3 комнаты в городской округ Сочи, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€ 210,226
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 230 м²
€ 286,580
Дом 7 комнат в городской округ Сочи, Россия
Дом 7 комнат
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
€ 304,465

Параметры недвижимости в городской округ Сочи, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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