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Коттеджи с видом на море в городской округ Сочи, Россия

Сочи
39
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 96 м²
€ 108,901
Коттедж в Черешня, Россия
Коттедж
Черешня, Россия
Площадь 205 м²
€ 401,213
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 500 м²
€ 1,375,586
Коттедж в Верхневесёлое, Россия
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
Площадь 300 м²
€ 401,213
Коттедж в Бестужевское, Россия
Коттедж
Бестужевское, Россия
Площадь 300 м²
€ 510,113

Параметры недвижимости в городской округ Сочи, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
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