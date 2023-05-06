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Квартиры с видом на горы в городской округ Сочи, Россия

Сочи
432
Красная Поляна
5
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 5/7
€ 121,510
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 16/16
€ 90,559
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
€ 67,633
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/17
€ 97,437

Параметры недвижимости в городской округ Сочи, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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