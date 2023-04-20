Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Решетиха

Купить недвижимость в Решетиха, Россия

1 объект найдено
Виллав Решетиха, Россия
Вилла
Решетиха, Россия
138 м² Количество этажей 2
€ 161,832
Срочная продажа.   Предлагаю вашему вниманию уникальный проект!!! Продается жилой дом из кл…
Realting.com
Перейти