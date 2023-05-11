Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Кавказский федеральный округ

Жильё в Республика Северная Осетия — Алания, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
€ 532,680
Квартира 1 комната в Кобрино, Россия
Квартира 1 комната
Кобрино, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/3
€ 26,322
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 13/16
€ 185,886
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/15
€ 117,933
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/8
€ 75,217
Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
Площадь 60 м²
€ 185,448
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 21/25
€ 81,358
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 10/18
€ 145,327
Квартира 2 комнаты в Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€ 165,514
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 9/30
€ 83,714
Студия 1 комната в Пушкинский район, Россия
Студия 1 комната
Пушкинский район, Россия
Комнаты 1
Площадь 13 м²
€ 11,153
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/16
€ 147,897

Параметры недвижимости в Республика Северная Осетия — Алания, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти