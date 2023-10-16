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Квартиры-студии в Развилка, Россия

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58 объектов найдено
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1203 общей п…
€71,933
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1161 общей п…
€74,605
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1053 общей п…
€64,967
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №331 общей пл…
€62,856
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №319 общей пл…
€62,723
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №308 общей пл…
€64,728
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №203 общей пл…
€57,805
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №195 общей пл…
€59,078
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1687 общей п…
€57,701
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1686 общей п…
€63,194
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1627 общей п…
€68,403
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1626 общей п…
€62,929
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1608 общей п…
€62,796
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1573 общей п…
€57,215
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1564 общей п…
€58,559
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1545 общей п…
€71,576
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1544 общей п…
€72,050
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1543 общей п…
€66,910
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1524 общей п…
€71,429
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1523 общей п…
€71,902
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1510 общей п…
€71,429
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1509 общей п…
€71,902
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1508 общей п…
€66,777
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1503 общей п…
€71,283
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1501 общей п…
€66,643
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1489 общей п…
€71,283
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1488 общей п…
€71,755
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1472 общей п…
€66,510
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1466 общей п…
€71,136
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1465 общей п…
€71,608
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