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Квартиры-студии в Развилка, Россия
Студия
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58 объектов найдено
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Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
28 м²
5/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1203 общей п…
€71,933
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1161 общей п…
€74,605
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
31 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1053 общей п…
€64,967
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
28 м²
5/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №331 общей пл…
€62,856
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
28 м²
3/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №319 общей пл…
€62,723
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
29 м²
1/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №308 общей пл…
€64,728
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
30 м²
2/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №203 общей пл…
€57,805
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
31 м²
1/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №195 общей пл…
€59,078
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
30 м²
16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1687 общей п…
€57,701
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
27 м²
16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1686 общей п…
€63,194
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
30 м²
9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1627 общей п…
€68,403
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
27 м²
9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1626 общей п…
€62,929
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
27 м²
7/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1608 общей п…
€62,796
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
30 м²
3/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1573 общей п…
€57,215
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
1
31 м²
2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1564 общей п…
€58,559
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1545 общей п…
€71,576
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1544 общей п…
€72,050
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
28 м²
14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1543 общей п…
€66,910
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1524 общей п…
€71,429
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1523 общей п…
€71,902
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1510 общей п…
€71,429
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1509 общей п…
€71,902
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
28 м²
9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1508 общей п…
€66,777
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1503 общей п…
€71,283
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
28 м²
8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1501 общей п…
€66,643
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
6/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1489 общей п…
€71,283
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
6/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1488 общей п…
€71,755
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
28 м²
4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1472 общей п…
€66,510
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
3/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1466 общей п…
€71,136
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
1
30 м²
3/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1465 общей п…
€71,608
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