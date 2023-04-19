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Купить квартиру в Рамонский район, Россия

Yamenskoe selskoe poselenie
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Yamenskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Yamenskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 54 м² Количество этажей 10
€ 49,251
Двухкомнатная квартира на 3 этаже 10-этажного дома в центре Северного Района. Квартира с кос…
Квартира 3 комнатыв Yamenskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Yamenskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 7
€ 100,164
ЖК «Финский квартал» — это новый формат жилья в благоприятном и экологичном районе. В основе…

Параметры недвижимости в Рамонский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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