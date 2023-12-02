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Дома в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом в Коккорево, Россия
Дом
Коккорево, Россия
Площадь 175 м²
Арт. 55915556 Лучший дом в локации Проба, Рахья, Ириновка, Борисова Грива, Ваганово, Коккор…
€332,100
в месяц
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Параметры недвижимости в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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