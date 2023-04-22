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Жильё в Rabotkinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Chechenino, Россия
Дом
Chechenino, Россия
200 м² Количество этажей 2
€ 50,896
Продается дом в Чеченино Кстовского района. Рядом Волга и Работкинский залив. 200 кв.м., 2 э…

Параметры недвижимости в Rabotkinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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