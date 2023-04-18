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Купить квартиру в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Rabiticy, Россия
Квартира 2 комнаты
Rabiticy, Россия
2 Количество комнат 52 м² 1/3 Этаж
€ 27,892
От СПБ 60 км в Волосовском районе, в д. Рабитицы , посёлок с развитой инфраструктурой, прод…

Параметры недвижимости в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

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