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Купить квартиру в Пушкино, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Пушкино, Россия
Квартира 1 комната
Пушкино, Россия
1 Количество комнат 33 м² Количество этажей 14
€ 78,759
Продается просторная однокомнатная квартира с практичной планировкой в ЖК Новое Пушкино. Мос…
Квартира 3 комнатыв Пушкино, Россия
Квартира 3 комнаты
Пушкино, Россия
3 Количество комнат 76 м² Количество этажей 15
€ 138,470
Продается просторная 3 комнатная квартира с практичной планировкой в ЖК Новое Пушкино. Моско…
Квартира 2 комнатыв Пушкино, Россия
Квартира 2 комнаты
Пушкино, Россия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 12
€ 119,983
Продается просторная 2 комнатная квартира с практичной планировкой в ЖК Новое Пушкино. Моско…
Квартира 1 комнатав Пушкино, Россия
Квартира 1 комната
Пушкино, Россия
1 Количество комнат 36 м² Количество этажей 14
€ 86,883
Продается просторная однокомнатная квартира с практичной планировкой в ЖК Новое Пушкино. Мос…

Параметры недвижимости в Пушкино, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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