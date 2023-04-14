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Купить недвижимость в Пушкин, Россия

148 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 38 м² 1/3 Этаж
€ 76,971
Продаётся прекрасная 1 комнатная квартира с окнами во двор, в кирпичном доме. Высокий первы…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,457
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 100,751
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,788
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,758
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,814
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 99,339
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,661
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 98,773
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 99,339
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,843
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 2 комнатыв Пушкин, Россия
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 140,897
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,389
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 71,031
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,333
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 94,898
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 94,683
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 96,879
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,196
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 77,715
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 67,140
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,230
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 97,994
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 2 комнатыв Пушкин, Россия
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
2 Количество комнат 70 м²
€ 170,090
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 99,949
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 3 комнатыв Пушкин, Россия
Квартира 3 комнаты
Пушкин, Россия
3 Количество комнат 79 м²
€ 192,018
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,717
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,717
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…

Параметры недвижимости в Пушкин, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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