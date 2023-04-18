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Купить дом в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 114,490
В деревне Сокколово, рядом с Гатчиной, продаётся добротный дом для большой семьи с мастеров…
Дом 2 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 42,653
Предлагается к продаже уютная дача в 2-х км от Гатчины массив Корпиково СНТ ''Железнодорожн…
Дом 2 комнатыв Pudost, Россия
Дом 2 комнаты
Pudost, Россия
2 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 40,408
В пос. Пудость СНТ «Скворицы» продается отличный новый зимний дом, 63,3 кв.м …
Коттедж 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 122,167
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
Дом 3 комнатыв Myza-Ivanovka, Россия
Дом 3 комнаты
Myza-Ivanovka, Россия
3 Количество комнат 112 м² 1/2 Этаж
€ 117,147
В уютном поселке с развитой инфраструктурой и живописной природой продаётся замечательный, …

Параметры недвижимости в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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