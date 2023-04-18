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Купить коттедж в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 122,167
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…

Параметры недвижимости в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
недорогая
элитное
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