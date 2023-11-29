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Квартиры в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже 2 х.комнатная чистая , светлая , ухоженная квартира в кирпичном д…
€39,681
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Параметры недвижимости в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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