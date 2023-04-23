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Жильё в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 27,661
Продается зимняя дача в СНТ Березовая роща, массив Березовая роща, Гатчинского района. Дом …

Параметры недвижимости в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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