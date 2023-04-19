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Купить дом в Пучежский район, Россия

Ilya-Vysokovskoe selskoe poselenie
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1 объект найдено
Домв Ilya-Vysokovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Ilya-Vysokovskoe selskoe poselenie, Россия
65 м² Количество этажей 1
€ 8,814
Экологически чистый район в далеке от промышленных городов. Рядом лес, река. Состояние жилое

Параметры недвижимости в Пучежский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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