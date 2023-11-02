Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Псковский район
  5. Дома

Дома в Псковский район, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в городской округ Сочи, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Однокомнатная квартира, перепланированная в двух комнатную в Адлере Ипотека проходит. Статус…
€98,794
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/21
€92,914
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 16/18
€109,157
Квартира 3 комнаты в городской округ Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/8
Просторная, светлая квартира с дизайнерским ремонтом для проживания и отдыха всей семьей! Кв…
€184,347
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с двором в Центральный административный округ, Россия
Квартира 6 комнат с парковкой, с лифтом, с двором
Центральный административный округ, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 441 м²
Этаж 7/8
Номер лота: 3869520, Вашему вниманию, продаем Пентхаус в строящемся доме Делюкс класса «Тесс…
€6,00 млн
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №280 общ…
€83,537
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 1/9
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к квартира №480 об…
€162,700
Квартира 2 комнаты в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Продаётся 2х ком. квартира в 80км от Спб в Большой Вруде. Квартира расположена в панельном …
€18,842
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 12/15
€147,393
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/9
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №1283 о…
€71,908
Квартира 3 комнаты с парковкой в городской округ Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты с парковкой
городской округ Сочи, Россия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Квартира в новом доме в пос. Красная Поляна (с. Эсто-Садок). В квартире 3 полноценные жилые …
€254,623
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Veshki, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 8/9
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №835 об…
€120,563

Параметры недвижимости в Псковский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти