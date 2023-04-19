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Купить недвижимость в Prudovskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Домв Prudovskiy selsovet, Россия
Дом
Prudovskiy selsovet, Россия
44 м² Количество этажей 1
€ 5,124
Дом в д. Сафоново, рядом с Чемашихой. Чистая продажа! Центральное водоснабжение, вода в до…
Квартирав Prudy, Россия
Квартира
Prudy, Россия
46 м² 1/3 Этаж
€ 7,797
продаётся хорошая теплая квартира с ремонтом, состояние - хорошее, чистенькая. всё как на фо…

Параметры недвижимости в Prudovskiy selsovet, Россия

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с видом на море
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с видом на озеро
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