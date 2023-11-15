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Коттеджи в Приволжское сельское поселение, Россия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с сауной в Приволжское сельское поселение, Россия
Коттедж с сауной
Приволжское сельское поселение, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продам зимнюю дачу-дом в районе с. Павловка, на берегу реки Малый Караман (впадает в Волгу).…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Приволжское сельское поселение, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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