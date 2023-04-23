Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Марксовский район
  5. Приволжское сельское поселение

Жильё в Приволжское сельское поселение, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 10/16 Этаж
€ 93,513
Продаётся квартира-студия, площадью 24,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комната в Veshki, Россия
Квартира 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 119,072
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 43 м²
€ 305,260
ROTTERDAM – это жилой комплекс бизнес-класса, в котором находят отражение все основные жизне…
Квартира 3 комнаты в Сочи, Россия
Квартира 3 комнаты
Сочи, Россия
3 Количество комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 221,285
Предлагается к продаже квартира с новым современным ремонтом! Квартира расположена в качест…
Дом в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 71,918
Арт. 42244148 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 10/16 Этаж
€ 158,472
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,5 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 44 м²
€ 135,828
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/18 Этаж
€ 152,412
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,8 кв. м на 2-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 3 комнаты в Новоподрезково, Россия
Квартира 3 комнаты
Новоподрезково, Россия
3 Количество комнат 78 м²
€ 216,383
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 6/9 Этаж
€ 38,513
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м² 15/30 Этаж
€ 174,831
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 66,7 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
120 м²
€ 483,509
Арт. 34090301 Квартира с качественным ремонтом в шаговой доступности от Летнего Сада! 3 сп…

Параметры недвижимости в Приволжское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти