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Квартиры в Приуральский район, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Приуральский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Приуральский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/6
Срочно продаётся 2х комнатная уютная и светлая квартира с просторными комнатами, расположен…
€41
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Этажи Самарканд
Языки общения: Русский
Квартира 3 комнаты в Приуральский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Приуральский район, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/6
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира на 4-ом этаже 6-этажного дома в хорошем районе.…
€55
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Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения: Русский
Квартира 2 комнаты в Приуральский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Приуральский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
Прекрасное предложение для тех, кто ищет уютное жилье в самом сердце города. Квартира распо…
€36
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Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Приуральский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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