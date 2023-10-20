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Дома в Приморское городское поселение, Россия

3 объекта найдено
Дом в Приморское городское поселение, Россия
Дом
Приморское городское поселение, Россия
Площадь 301 м²
Арт. 51206557 Жемчужина Карельского перешейка! Уникальная возможность приобрести большой…
€252,536
Дом в Приморское городское поселение, Россия
Дом
Приморское городское поселение, Россия
Площадь 91 м²
Арт. 48408444 Предлагаем Вашему вниманию комфортный функциональный дом для отдыха и жизни з…
€87,730
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Ермилово, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Ермилово, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажный дом со всеми удобствами в п. Ермилово (Лен. обл.). В доме 1 большая к…
€79,646

Параметры недвижимости в Приморское городское поселение, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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