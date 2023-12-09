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Количество комнат в Приморский район, Россия

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1 объект найдено
Комната 15 комнат в округ Озеро Долгое, Россия
Комната 15 комнат
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 15
Площадь 496 м²
Этаж 13/16
Продаётся комната 19,7 кв.м. в отдельном 2-х комнатном блоке бывшего общежития гостинично…
€28,907
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Параметры недвижимости в Приморский район, Россия

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