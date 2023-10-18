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Дома в Приморский район, Россия

1 объект найдено
Дом в okrug Lahta-Olgino, Россия
Дом
okrug Lahta-Olgino, Россия
Площадь 625 м²
Арт. 47269617 Роскошный объект загородной недвижимости в ближайшей доступности от города! …
€1,70 млн

Параметры недвижимости в Приморский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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