Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Правдинский городской округ

Купить недвижимость в Правдинский городской округ, Россия

Правдинск
1
2 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Правдинский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Правдинский городской округ, Россия
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 40,100
Для тех, кто ищет новые возможности. Не секрет, что сейчас в России формируется новое направ…
Квартира 2 комнатыв Правдинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Правдинск, Россия
2 Количество комнат 1/3 Этаж
€ 25,062
Продается двухкомнатная квартира в экологически чистом, живописном городе Правдинск, Калинин…

Параметры недвижимости в Правдинский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти