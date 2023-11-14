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Жильё в Поварово, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Поварово, Россия
Квартира 3 комнаты
Поварово, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 8/16
В продаже шикарная трехкомнатная квартира с ремонтом. Нынешние собственники делали квартиру …
€101,284
Realting.com
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